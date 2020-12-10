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Adana'da maske takmadı polise zor anlar yaşattı! Babasının adını unuttu

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da maske takmadığı için ceza makbuzu düzenlenince, “adam mı öldürdük, hırsızlık mı yaptık, yazma yırtar atarım” diye tepki veren şahıs, babasının adı sorulunca da “bilmiyorum babamın adını” demesi dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaz aylarına göre yeni tip korona virüs vakalarının yüzde 100 arttığı açıklamasını yapıp dünde yatak doluluk oranını yüzde 61, yoğum bakım doluluk oranını yüzde 81 olarak açıkladığı Adana’da polis harekete geçti. Kent genelinde maske uygulaması yapan polisler denetim noktaları oluşturup araçları tek tek durdurdu. Polis araçta bulunan ve maske kullanmayan sürücülere ve yolculara ceza makbuzu düzenledi.

Bakan Koca’nın 15 gündür uyardığı Adana’da bazı sürücü ve yolcuların maske kuralına uymadığı görüldü. Polis bu şahıslara ceza makbuzu düzenlerken vatandaşlar zorluk çıkardı. Polisin durdurduğu bir araçta bulunan 3 kişiden sürücü konumundaki vatandaş maske takmadığı için ceza makbuzu düzenleneceğini öğrenince akrabalarıyla birlikte polise, “Abi yazma vallahi cezaları kardeşim ödüyor. Ya yazma diyorum vallahi durumumuz yok” dedi. Bunun üzerine polis "Arabada 3 kişi var ikisi takmış sen takmamışsın" deyince vatandaş, “Abi çıkarttım oraya koydum ya. Durumumuz yok. Ne var ya ne oldu ya adam mı öldürdük hırsızlık mı yaptık. Abi şunu yazma, yırtar atarım. Elli kez yaz yırtarım” dedi.

"Babamın adını bilmiyorum"
Vatandaş bir süre sonra polisin “babanızın adı nedir” sorusuna ise “babamın adını bilmiyorum” diye yanıt verdi. Polis bu yanıt üzerine “bu şahsı karakola götürün” dedi. Vatandaş karakola gitmemek için babasının ismini söyledi. Daha sonra da ceza tutanağını alıp aracına giderken basın mensuplarına “Niye çekiyorsun utanmam olsa çekmezsin” diye tepki gösterdi.


"Yırtar atarım ya"
Bir başka vatandaş ise araçta tek olduğunu, iş yerine gittiğinde maskesini taktığını söyleyip “Belki ben ölmek istiyorum size ne” diye tepki verdi.
Polis denetimlerde maske takmayan 248 kişiye ceza makbuzu düzenledi.

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