İyi Parti’den ‘sağlık reformu’ çağrısı: Covid-19 meslek hastalığı olsun, şiddet cezaları artırılsın

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Avukat Ünzile Yüksel, sağlık reformu çağrısında bulundu.

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Pandemi sürecinde esnek çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için yardım aldıkları akraba veya arkadaşlarının sokağa çıkma ksııtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirten Yüksel, yapılacak reformla Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını, sağlıkçılara uygulanan şiddet cezalarının artırılmasını, performans sisteminin adaletli hale getirilmesini önerdi.

Gündemİyi Parti’den ‘sağlık reformu’ çağrısı: Covid-19 meslek hastalığı olsun, şiddet cezaları artırılsın, performans sistemi adaletli hale getirilsin…

10 Aralık 2020 09:58

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İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Avukat Ünzile Yüksel, sağlık reformu çağrısında bulundu. Pandemi sürecinde esnek çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için yardım aldıkları akraba veya arkadaşlarının sokağa çıkma ksııtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirten Yüksel, yapılacak reformla Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını, sağlıkçılara uygulanan şiddet cezalarının artırılmasını, performans sisteminin adaletli hale getirilmesini önerdi.

İyi Partili Yüksel'in açıklaması şöyle:

Pandemi sürecinde izin kullanmadan çalışan, bu süreçten diğer kesimlere göre katbekat daha fazla etkilenen cefakâr sağlık çalışanlarımızla ilgili olarak acilen yapılması gereken hususlara dikkat çekmek istiyorum.

Pandeminin etkisinin azaltılması için kreş ve anaokulları kapatılmıştır. Bu süreçte esnek çalışma saatlerine göre çalışan kişilerin küçük yaştaki çocukları için çözüm üretebilmeleri zor olsa da işyerlerine götürme vb. çözümler üretebilme imkânları sağlık çalışanlarına nispeten daha fazladır. Ne yazık ki çocuklarının bakımı için çözüm üretemeyen cefakâr sağlık çalışanları izin de kullanamadıkları için işlerinden istifa etme hatta yurt dışından gelen iş tekliflerini değerlendirme gibi düşüncelere girmektedirler.

Bu sürecin en az kayıpla atlatılması için sağlık çalışanlarının çocuklarına evde bakmak için yardımcı olacak akraba, arkadaş ve benzeri kişilerin sokağa çıkma yasaklarından sağlık çalışanının vereceği kaşe imzalı izin yazısıyla muaf tutulması için gerekli adım acilen atılmalıdır.

'Covid-19’ un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmeli'

COVİD-19’ un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, tıp hekimlerine uygulanan performans sisteminin adaletli hale getirilmesi, sağlık terörünün cezalarının artırılması gibi hususlar başta olmak üzere kapsamlı bir sağlık reformunun da en kısa sürede hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.