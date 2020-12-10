Türkiye yurt dışına para çıkarılan ülke sıralamasında 1. oldu 200 milyar dolar iddiası

TÜRKİYE, yurtdışına para çıkarılan ülke sıralamasında dünyada ilk sıraya yükseldi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2016 ile 2019 arasında 1 milyon dolar ve üzerinde para bulunan 17 bin 100 hesabın yurtdışına çıkarıldığını öne sürdü.

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Türkiye, yurtdışına para çıkarılan ülke sıralamasında dünyada ilk sıraya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2016 ile 2019 arasında 1 milyon dolar ve üzerinde 17.100 hesabın yurt dışına çıkarıldığını belirterek, “Türkiye en fazla servet kaçırılan ülke durumunda” ifadesini kullandı.

Sözcü'deki habere göre, Meclis'te bütçe görüşmelerinde söz alan Kuşoğlu, adalet ve ekonomide güven sorunu olduğunu söyledi. Yabancı yatırımcının güven duymadığını söyleyen Kuşoğlu, “1 milyar dolarınız olsa şu anda yatırım yapar mısınız bu ülkede? Birisinin bir ihbarı ile malınıza mülkünüze el konabilir, terörist, FETÖ'cü, bilmem neci denilerek yatırımınız yarım kalabilir” diye konuştu.

Wealth Fund araştırmasını işaret etti

Kuşoğlu, yurt dışına çıkarılan para konusunda şu bilgileri verdi:

“Wealth Fund araştırmasına göre 2016 yılından 2019'a kadar Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17.100 hesap yurtdışına çıkarılmış. Dünyada nüfusuna göre en fazla yurtdışına servet kaçırılan ülke Türkiye şu anda. Türkiye, 10 yıl önce, Ortadoğu ülkeleri arasında en iyi servete sahipken, millî geliri en önde olan ülkeyken, şimdi 4'üncü sıraya düşmüş.”

"Bugün Türklerin yurtdışında en az 200 milyar dolar serveti var”

Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışında Türk vatandaşlarına ait 130 milyar doları bulunduğu açıklamasını hatırlatan Kuşoğlu, “Bugün Türklerin yurtdışında en az 200 milyar dolar serveti var” dedi.

'Vatandaş dolar almaya devam ediyor'

Vatandaş, ekonomi yönetimindeki değişime rağmen dolar almaya devam ediyor. Türkiye'de döviz mevduatları geçen hafta 3.4 milyar dolar artış kaydetti. Artışın 2.4 milyar dolarlık kısmı gerçek kişilerden kaynaklandı. BDDK'nın günlük verilerine göre bankalardaki toplam döviz mevduatı 255 milyar dolara yükseldi. Veriler, normalleşme adımlarının başladığı dönemde de vatandaşın döviz mevduatında artış olduğunu ortaya koydu. Ekim sonundan 4 Aralık'a kadar geçen süreçte toplam döviz mevduatları 10 milyar doların üzerinde yükseliş kaydetti. Bu artışın neredeyse tamamı gerçek kişilerin döviz talebinden oluştu.