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Tuğba Altıntop sevgilisi var mı ilk eşi çocuklarının babası kimdir?

2 kızının babası eski eşi Rafet El Roman ile geçmişte çok sorun yaşayan ve magazin basınında sıkça yer alan Tuğba Altıntop kimdir, aslen nereli merak konusu oldu. Bir dönem oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da merak salan Tuğba Altıntop hakkında merak edilenler...

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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte, Rafet El Roman ile yaşadığı problemler nedeniyle, magazin gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Tuğba Altıntop, şimdilerde ise kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? İşte, Tuğba Altıntop'un biyografisi...

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya süren şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

Filmleri ve Dizileri :

2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)

2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)

1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)

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