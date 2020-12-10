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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun neden oynamadığı ortaya çıktı

Florya'ya yakın kaynaklar, Ocak ayında ABD kulübü Inter Miami'ye transfer olacağı için Falcao'nun kendisini riske etmek istemediğini öne sürüyor.

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Galatasaray, Radamel Falcao'nun biletini kesti. 2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen Falcao devre arasında Amerika'ya gidiyor. Fatih Terim de yıldız golcüden ümidini kesti.

Kulüp doktorlarının dönüş tarihi için Rize deplasmanını gösterdiği 34 yaşındaki futbolcu, Atakaş Hatayspor maçında bile kulübeye inemedi. Florya'ya yakın kaynaklar, Ocak ayında ABD kulübü Inter Miami'ye transfer olacağı için Falcao'nun kendisini riske etmek istemediğini öne sürüyor.

Fatih Terim biletini kesti
Fatih hocanın da bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu ve ikinci yarı için yol haritasını Falcao'suz çizdiği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin de bağları koparmak için resmi teklifi beklediği öğrenildi.

"Ne olacağını ben de bilmiyorum''
Radamel Falcao ise geçtiğimiz günlerde Güney Amerikalı bir gazeteciye verdiği röportajda, Galatasaray'daki geleceği için, "Ne olacağını ben de bilmiyorum. İki senelik daha kontratım var. Şimdilik devam ediyorum." yorumunu yapmıştı.

Beckham'ın takımına gidecek
Yıldız oyuncunun MLS ekibi Inter Miami'yi yöneten David Beckham'la sürekli iletişim halinde olduğu iddia ediliyor. Yaz döneminde de adı ABD kulübüyle anılan Falcao'nun transfer ihtimali bile o günlerde forma satışlarını patlatmıştı. Beckham'ın, Falcao hamlesiyle kulübün dünya çapındaki popülaritesini yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

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