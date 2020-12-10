BIST 1.357
DOLAR 7,86
EURO 9,50
ALTIN 462,89
HABER /  SAĞLIK
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var

CNN Türk canlı yayınına fenalaşarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Abone ol

CNN TÜRK'te yayınlanan Akıl Çemberi programında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan iyi haber.

Bir süredir devam eden mide rahatsızlığının canlı yayında nüksetmesiyle herkesi korkutan Ceyhan, hastanede tedavi altına alındı. 

Sağlık durumu merak edilen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da eşinin çamaşır kuruttuğu iple başladı şimdi fabrika kuruyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rumen yorumcu ırkçı hakeme sahip çıktı: Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi
Gelişmiş ülkeler korona aşısının yüzde 53'ünü istifledi! Milyarlarca insan aşı olamayacak
Pfizer-BioNTech aşısında kaç kişi öldü? FDA aşı raporunu yayımladı!
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek! Koronavirüs yardımı
Milyonları ilgilendiriyor! Gelir testini yaptıranın borcu siliniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Tuğba Altıntop sevgilisi var mı ilk eşi çocuklarının babası kimdir?
Adana'da vicdansızlık! Eşi 'Sen kansersin' deyip terk etti ablası sokağa attı
İyi Parti’den ‘sağlık reformu’ çağrısı: Covid-19 meslek hastalığı olsun, şiddet cezaları artırılsın
SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı
 Dünya genelinde durum fena! Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 69 milyon 240 bini geçti
Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı
Yorumlar