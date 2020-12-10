Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var

CNN Türk canlı yayınına fenalaşarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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CNN TÜRK'te yayınlanan Akıl Çemberi programında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan iyi haber.

Bir süredir devam eden mide rahatsızlığının canlı yayında nüksetmesiyle herkesi korkutan Ceyhan, hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu merak edilen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla." ifadelerine yer verdi.