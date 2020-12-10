BIST 1.360
DOLAR 7,87
EURO 9,54
ALTIN 464,78
HABER /  POLİTİKA
ADV Ebebek'te tüm Kraft ürünlerinde indirim fırsatı
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Erdoğan önemli mesajlar verdi: Amacımız Türkiye'yi teknoloji üssü haline getirmek

"Amacımız ülkemizi, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefimiz doğrultusunda, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz" düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni'ne bir video mesaj gönderdi.

Türkiye 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan 4'üncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağına, Türkiye olarak 2020 yılının başında katıldıklarını söyledi.

"Çok taraflı iş birliklerine önem veriyoruz"

Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetlerinin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

Amacımız ülkemizi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamamış olsa da, bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum. Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz.

Her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası iş birliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

"Dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişimin, kendilerini 4'üncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yönelttiğini belirterek şu mesajı verdi:

Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istiyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni kimlik kartı alacaklar dikkat! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2021'de altın fiyatları ne kadar olacak? Yatırımcılar dikkat! HSBC tahmini açıkladı
İstanbul belediye başkanlarından 'Koronavirüs' toplantısı! "Tam kapanma şart"
Rumen yorumcu ırkçı hakeme sahip çıktı: Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi
Gelişmiş ülkeler korona aşısının yüzde 53'ünü istifledi! Milyarlarca insan aşı olamayacak
Pfizer-BioNTech aşısında kaç kişi öldü? FDA aşı raporunu yayımladı!
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Maltepe'de İranlı kadın feci şekilde can verdi! Otomobilin altında kaldı
Asgari ücret 10 yıl sonra 300 doların altına indi
Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
Melih Gökçek erotik hesabı mı takip ediyor? Gökçek kendini nasıl savundu
İzzet Ulvi Yönter kimdir aslen nereli şimdiki görevi nedir?
Yorumlar 6 yorum