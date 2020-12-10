Maltepe'de İranlı kadın feci şekilde can verdi! Otomobilin altında kaldı

MALTEPE'de kontrolden çıkan otomobil yayanın hayatını elinden aldı. Feci kazada kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalarak sürüklendi. Hastaneye kaldırılan İranlı kadın, hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü Kezban T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen İran uyruklu Batoul Khanaki'ye çarpan cip, talihsiz kadını altına alarak yaklaşık 4 metre sürükledi. Cip, akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kaza yapan aracın yanına koştu. Vatandaşların cip kaldırarak çıkardığı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri ardından yaralı kadını ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Batoul Khanaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Kezban T.(59) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin bir ada yoldan çıktığı kaldırımda yürüyen iki kişiden birine çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kadının ardından koşarak feryat ettiği görüntülere yansırken vatandaşların da cipi kaldırarak çıkardığı yaralı kadını sağlık ekipleri ambulansa alıyor.