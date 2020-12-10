7 kardeşin okuma azmi Türkiye'de takdir topladı! Trabzon'a destek yağıyor

Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi’nde yaşayan Havva-Beytullah Aydın çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile derslerini evden takip ediyor. Bilgisayar, tabletleri olmayan ve babalarının tek cep telefonu ile Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıp derslerini aksatmamaya çalışan kardeşlere yardımseverler sessiz kalmadı.