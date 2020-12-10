7 kardeşin okuma azmi Türkiye'de takdir topladı! Trabzon'a destek yağıyor
TRABZON'da derslerini tek telefondan takip eden 7 kardeşin okuma azmi takdir topladı. Yardımseverler tarafından aileye tablet telefonlar ulaştırıldı. Evdeki eşyaların da yenileneceği belirtildi.
Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi’nde yaşayan Havva-Beytullah Aydın çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile derslerini evden takip ediyor. Bilgisayar, tabletleri olmayan ve babalarının tek cep telefonu ile Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıp derslerini aksatmamaya çalışan kardeşlere yardımseverler sessiz kalmadı.
Eşyaları da yenilenecek: Gazetecilerin okuma azimlerini duyurduğu 7 kardeşe yurt içi ve dışından destek yağdı. Hayırseverler aileye yardım etmek için sıraya girdi. Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, kardeşlere tablet hediye etti. Büyük sevinç yaşayan çocukların evlerindeki eşyalar da hayırseverler tarafından yenileniyor.
7 kardeş, dün 'vatana hayırlı olmak istiyorum' diyerek avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olmanın hayalini kurduklarını söylemişti.
Anne Hava Aydın da 7 çocuğunu okutmaya çalıştığını ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu belirtmişti.