Diyarbakır'da küçük yaşta işçi olarak girdi patron oldu! Şimdi paraya para demiyor

Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi.