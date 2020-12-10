Diyarbakır'da küçük yaşta işçi olarak girdi patron oldu! Şimdi paraya para demiyor
DİYARBAKIR'da girişimci Songül Buldi, küçük yaşlarda girdiği halı dokuma atölyesinden patron olarak çıktı. Buldi açtığı atölye ile paraya para demiyor.
Diyarbakır’da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ’ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü.
Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSKEB’ten girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır’a gelerek Ticaret ve Sanayi Odasından destek alarak Diyarbakır’ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı.
Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi.
Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.