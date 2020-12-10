İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi

İZMİT’te koronavirüs tedbirleri kapsamında Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde, oluşabilcek insan yoğunluğunu engellemek amacıyla kişi sayısına sınırlandırılma getirildi.

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Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını kapsamında yaya yoğunluğu ile bulaş riskini düşürebilmek amacıyla İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne kişi sınırlaması getirdi.

Alınan karara göre gün içerisinde, cadde üzerinde bulunan iş yeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi’nde en fazla 720, İstiklal Caddesi’nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek. Alınan kararın ardından 2 caddenin giriş ve çıkışları ile bağlantı noktalarına barikatlar kuruldu.

İzmit Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, giriş ve çıkışlardaki kişi sayısıın, barikatlarda görevli kişiler aracılığıyla bir yazılım üzerinden takip edileceği belirtildi.