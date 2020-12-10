YKS sınavı 2021 ne zaman yapılacak ÖSYM tarih ertelenir mi?

Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak araştırması 2021 yılının yaklaşması ile birlikte merak edildi. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınavı haziran ayında yapılacak. Peki YKS ertelenir mi?

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Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı onlarca sınav organize eden ÖSYM'nin, 2021 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2021 sınav takvimi ile birlikte YKS oturumlarının ne zaman yapılacağı öğrenilmek isteniyor. Peki, 2021 YKS ne zaman?

'2021 üniversite sınavı ne zaman?' sorusu, hayallerindeki üniversite için hazırlıklarını sürdüren birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. En iyi puanı alarak hayallerindeki bölüme gitmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin gelecek yıl gerçekleştireceği üniversite sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YKS sınavı ne zaman yapılacak: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.