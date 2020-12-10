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AYM'nin 'çoklu baro' kararı gerekçesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, aynı ilde birden fazla baro kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Ayrıntılar geliyor...

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