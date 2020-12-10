AYM'nin 'çoklu baro' kararı gerekçesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, aynı ilde birden fazla baro kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

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