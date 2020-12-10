Hulk: Türkiye'den, Portekiz'den teklifler var

Brezilyalı golcü Hulk, Çin'den ayrıldıktan sonra çok sayıda teklif aldığını açıklarken, "Brezilya'dan ve Avrupa'nın bir çok yerinden teklifleri duyuyorum. Türkiye'den, Portekiz'den, İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Çin'den de teklif geldi" diye konuştu.

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İsmi sık sık Süper Lig ekipleriyle yazılan Hulk'un, Çin'in Shanghai SIPG takımıyla sözleşmesi sona erdi. Brezilyalı yıldız, Avrupa'ya dönüş hazırlığında.

Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, 34 yaşındaki golcü oyuncunun Porto'ya dönmek üzere olduğunu yazdı. Kariyerini Avrupa'ya ayak bastığı Porto'da noktalamak isteyen Hulk'un, Çin'de aldığı haftalık 215 bin Dolar'ın yaklaşık 8'de 1'ine Porto'ya imza atacağı bildirildi. Hulk'un, Çin'de 4 yıl için cebine 121 milyon Dolar'ı cebine koyduğu vurgulandı.

2016'da Shanghai'ye 70 milyon Dolar'a Asya tarihinin en pahalı transferi olarak imza atan Hulk, Ocak ayında Porto'ya imza atacak.

Hulk da Çin'den ayrıldıktan sonra çok sayıda teklif aldığını açıklarken, "Brezilya'dan ve Avrupa'nın bir çok yerinden teklifleri duyuyorum. Türkiye'den, Portekiz'den, İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Çin'den de teklif geldi" diye konuştu.