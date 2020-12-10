BIST 1.363
DOLAR 7,87
EURO 9,53
ALTIN 463,05
HABER /  DÜNYA
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Türkiye itirafları!

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı... Diakopulos analizinde, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Kathimerini'ye analiz yazarak, Türkiye hakkındaki görüşlerini aktardı.

Diakopulos, Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde de Kızıldeniz'e açıldılar. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var" dedi.

"Türkiye Pasifik'e erişimi genişletti'' 

Diakopulos, Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini arttırdığına vurgu yaptı. Diakopulos değerlendirmesinde, "Özellikle son 6 yılda Afrika kıtasında 26 büyükelçilik açtılar. Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişletti." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kovid-19 dünyaya oradan yayılmıştı! Çin Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden açıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Azerbaycanlılar sevgi seline boğdu
İstanbul'da eşinin kuzenini eve kilitledi! İğrenç olayı kameraya kaydedip sonrasında yaptığı pes dedirtti
2021'de altın fiyatları ne kadar olacak? Yatırımcılar dikkat! HSBC tahmini açıkladı
İstanbul belediye başkanlarından 'Koronavirüs' toplantısı! "Tam kapanma şart"
Rumen yorumcu ırkçı hakeme sahip çıktı: Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi
Gelişmiş ülkeler korona aşısının yüzde 53'ünü istifledi! Milyarlarca insan aşı olamayacak
ÖNCEKİ HABERLER
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı
Kayseri'de taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım
Ankara'da SGK'ya 1,8 milyon liralık zarar! 'Sahte rapor' çetesi çökertildi
Perakande devi BİM kararını verdi! Satış için imza atıldı
Hulk: Türkiye'den, Portekiz'den teklifler var
Özel kreşler ne zaman açılır özel anaokulları nereye bağlı?
Yorumlar 4 yorum