Bursa'da herkes telefona sarıldı! Gökyüzüne bakanlar şaşkına döndü
ULUDAĞ’da bulutların oluşturduğu şekil ve renk görenleri şaşkına çevirdi.Abone ol
Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünün aydınlanmasıyla görülen bulut, şekli ve rengiyle görenleri şaşırttı.
Adeta alev topunu andıran bulutu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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