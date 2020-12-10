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Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşlarına 'seyyanen zam' talebi

TÜRKİYE Emekliler Derneği, salgınla ortaya çıkan ek masraflar ve yüksek enflasyonu gerekçe göstererek seyyanen zam yapılmasını talep etti.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, salgının insan sağlığının yanında ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini, ekonomilerdeki olumsuzlukların başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkilediğini söyledi.

“Emeklinin önemli bir bölümü asgari ücretin altında aylık alıyor''

Emeklinin önemli bir bölümünün asgari ücretin bile altında aylık aldığına ve bunun dışında hiçbir geliri bulunmadığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Kovid-19, hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkiledi. Salgınla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorunlu harcama kalıpları değişti. Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Zaten sabit ve kıt gelirle ay sonunu getirme mücadelesi veren emeklilerimiz bundan olumsuz etkilendi.

Ek masraflar ve yüksek enflasyon

Salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve çarşı-pazardaki yüksek enflasyon, emeklilerimizin gelirlerini ciddi oranda eritti. Geçim koşulları giderek zorlaşan emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen* zam istiyoruz."

İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapıldığını anımsatan Ergün, memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırıldığını hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldiğini belirten Ergün, bu sonuçlara göre temmuz-kasım dönemini kapsayan beş ayda TÜFE oranının yüzde 7,02 olarak hesaplandığına dikkati çekti.

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