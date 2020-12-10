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Özel kreşler ne zaman açılır özel anaokulları nereye bağlı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime yeniden geçiş hakkında önemli açıklamalar yaptı. Salgının seyrine göre değişiklikler olabileceğini belirten Selçuk 4 Ocak iyimser bir tahmin açıklaması yaptı. Peki MEB'e bağlı olan özel kreşler ve anaokulları ne zaman açılır, erken açılır mı?

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin.  Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz. Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu. Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu.

Bütün koşullar bütün dünyada farklılaşabiliyor. Örneğin bazı ülkelerde savaş olabiliyor. Her zaman farklı sıkıntılar olabiliyor. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sadece ders çalışarak değil, bir takım el becerileri, farklı zaman geçirmeleri, kitap okumaları daha önemli. Kendini geliştirmek için. Kaynaklar konusunda desteğimiz devam ediyor. EBA destek merkezleri çok daha işlevsel hale gelecek. Çok çok çalışmaktan söz etmiyorum, devamlı çalışarak bu sınavlara hazırlanmalarını tavsiye ederim. Her öğrenci de benzer koşullarda sınava girecek. Daha çok sabrederek, daha disiplinli çalışarak yol alacağını düşünüyorum.

Özel kreşler açık mı kapalı mı: 

Ankara Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı Banu Özkan, özel anaokulları ve kreşlerin son açıklanan kısıtlamalar sonrası durumunu anlattı.

Özkan, “Kreş ve gündüz bakımevleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlıdır, anaokulları ve ana sınıfları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bunların kimi özeldir, kimi devlete bağlıdır. Siyasiler de bu ayrımı çok net ortaya koyamayınca bu son açıklamalarda neresi kapalı, neresi açık kavram karmaşası oldu, velilerdeki karışıklık buradan çıktı” dedi. Velilerin çoğunun çalıştığını dolayısıyla çocukları için bir çözüm önerisi beklediklerini aktaran Özkan, şöyle konuştu:  “Velilerimiz haklı olarak diyor ki; ‘Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ve Ankara'da hiç akrabamız yok. Biz çocuğumuzu şimdi nereye bırakacağız, ne yapacağız?' Devletin bu endişeyi giderecek hamlelerde bulunması gerekir.”

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