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Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya kesik

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe'de oyun planı değişiyor. Sosa’nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.

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Fenerbahçe son oynadığı Denizlispor maçını kazansa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı.

Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet ve etkisiz oyunun ardından Denizli maçında da takımın benzer bir oyun ortaya koyması sonrası teknik heyet bu duruma çare aramaya başladı. Özellikle tempo olarak doğrudan rakiplerinin gerisine düşen sarı-lacivertliler orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyor.

Bu çerçevede son haftalarda bekleneni veremeyen ve fiziksel açıdan düşüş içinde olan Sosa’nın kulübeye gelmesi bekleniyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un orta sahayı Gustavo, Ozan, Mert Hakan Yandaş üçlüsü üzerine kuracağı öğrenildi.

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