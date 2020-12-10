9 şehirde durum vahim! İşte vaka sayısı ve yatak doluluk oranı en yüksek şehirler

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm rakamları düşmüyor. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu. 217 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 9 ilde durumun kritik olduğunu açıkladı. O illerdeki doluluk oranları ve HES'teki yoğunluk haritaları bakanları korkuttu...