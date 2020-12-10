9 şehirde durum vahim! İşte vaka sayısı ve yatak doluluk oranı en yüksek şehirler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 ilde durumun kritik olduğunu açıkladı. O illerdeki doluluk oranları ve HES'teki yoğunluk haritaları bakanları korkuttu. İşte o şehirler ve son rakamlar...
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm rakamları düşmüyor. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu. 217 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 9 ilde durumun kritik olduğunu açıkladı. O illerdeki doluluk oranları ve HES'teki yoğunluk haritaları bakanları korkuttu...
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alarm veren 9 ildeki son durumu açıklarken özellikle Hatay'daki yoğun bakım doluluk oranı dikkat çekti.
9 şehirde korkutan tablo...
Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
İşte o illerdeki son durum
Koca'nın açıkladığı illerdeki son durum HES haritasına böyle yansıdı.