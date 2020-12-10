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Japonya Dünya'yı tedirgin ediyor! Kuş gribi salgını 2 eyalete daha sıçradı

Koronavirüs belasıyla mücadele sürerken Japonya'da kuş gribi salgını tedirgin ediyor... Bugün 2 eyalete daha kuş gribi sıçradı. Çiftliklerde toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı bildirildi.

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Toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılı sonrası ilk kez geçen ay görüldüğü Japonya’da, salgının yayılışı durdurulamıyor. Japonya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2 yeni eyalette daha toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı belirtildi.

Oita eyaletindeki Saiki şehri ve Wakayama eyaletletindeki Kinokawa şehrinde bulunan tesislere sıçrayan salgın nedeniyle toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı açıklandı.

Salgının vurduğu eyalet sayısı 8'e çıktı

Ocak 2018 sonrası ilk kez 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçramış, Japonya'da şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki, Nara ve Hiroshima eyaletlerindeki farklı tavuk çiftliklerinden salgın haberleri gelmişti. Oita ve Wakayama'daki vakaların ardından ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

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