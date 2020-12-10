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Beykoz'da ATM'leri parçalamıştı! Serbest bırakıldı sebebi ise bakın ne

Demirören Haber Ajansı

BEYKOZ'da bankaların ATM cihazlarına zarar veren şüpheli yakalandı. Daha önce de Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen kişi, yeniden hastaneye sevk edildi.

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Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi’ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada  şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan O.K'nin geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlendi.

İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin, ATM'lere zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduğu O.K, tedavisi için yeniden aynı hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan O.K'nın sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.

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