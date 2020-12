Ankara'da 490 gram ve 680 gram doğdular! Mucize oldu işte son halleri

ANKARA'da Eda ve Alper Karakaya çiftinin 24 haftalıkken ekstrem küçük prematüre olarak dünyaya gelen ikizleri, yoğun bakımda 4 ay süren tedaviyle hayata tutundu.

Çankaya ilçesinde oturan Eda ve Alper Karakaya çifti, 2019 yılında ikiz bebek sevinci yaşadı. Ancak ikizlerden İlaysu 490 gram, Doğa Yalçın ise 680 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanenin yeni doğan servisinde tedaviye alınan bebekler, yaklaşık 4 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak, hayata tutundu. Şu an 9 aylık olan ikizlerden İlaysu 5 kilo 600 gram, Doğa Yalçın ise 6 kilo 700 grama ulaştı.



Anne Eda Karakaya, doğum yaptığı gün hiçbir ağrısı olmadığını söyleyerek, "Aniden doğum sıvısı gelmeye başladı. Hamilelik sürecimde hiçbir sorun yaşamıyordum, hiçbir sıkıntım yoktu. Pandeminin ilk zamanlarıydı, hastane içerisinde risk nedeniyle görüşme yapamıyorduk. Bebeklerimi ilk doğduklarında gördüm ve gördüğümde de kendimi çok tuhaf hissetmiştim. 490 gram ve 680 gram ağırlıklarında bebeklerdi. Daha sonra günden güne büyüdüklerine şahit oldum. İkizlerimin karnımda büyüme süreçlerini kuvözden gördüm, oradan takip edebildim. Benim için çok zordu. Şuan 9 aylık oldular, gelişimlerinde bir şey yok, hiçbir sıkıntımız yok, bebeklerim gayet iyiler şimdi" dedi.







"Sağlık durumları gayet iyi"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Yücel Kızıltan, ikizlerin yeni doğan ünitesinde uzun tedavi sürecinden geçtiklerini söyledi. Annedeki birtakım problemler, gebelik sırasında yaşadığı sorunlar ile geçirmiş olduğu hastalıkların etkisiyle doğum eylemi erken başlayabileceğini kaydeden Kızıltan, "24 haftalık bizim ekstrem küçük prematüre dediğimiz yaşam şansının çok düşük kabul edildiği ama elimizden gelen her şeyi yapmak için uğraştığımız bebekler. Hele ki doğum kilolarının da düşük olması da bu riski artırıyor. Şu an sağlık durumları gayet iyi. Özellikle bizim önemsediğimiz nörolojik gelişim, birtakım psikometrik değerlendirmelerle takip ediliyor. Görme, işitme yönünde her türlü destek veriliyor. Şu anda sağlıklı şekilde süreç ilerliyor" diye konuştu.