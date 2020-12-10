Prof. Dr. Meryem Yeşim Ünlüçerçi: Toplumun yüzde 60’ı aşılanmadan pandemi ile baş edemeyiz

Koronavirüse karşı aşı tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi'den kritik bir açıklama geldi. Ünlüçerçi "Aşılama ile etkin bağışıklık kazanımı için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmış olması gerekmektedir" dedi.

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Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi, "Aşılama ile etkin bağışıklama kazanımı için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmış olması gerekiyor. Ülke nüfusunun ve üretim kapasitesinin dikkate alınarak gecikmeden aşı talebinde bulunulması önerilmelidir. Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de aşı karşıtlığı söz konusu. Ancak bir yandan da SARS-CoV-2’nin birçok bireyde aşıya daha ılımlı bir bakış kazandırdığını düşünüyorum” dedi.

Aşı ile ilgili halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünlüçerçi, “Toplumun aşı konusunda doğru bir programla bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuya sağlık çalışanları dışında toplumun kanaat önderlerinin de bilimin ışığından ayrılmadan katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.