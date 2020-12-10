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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret teklifi! En az 3 bin 500 lira olmalı

Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut miktara en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.

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2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuyla ilgili görüşlerini yazılı açıklamayla paylaştı.

Asgari ücret önerisi 

Erbakan, bir devletin itibarının vatandaşının gelir seviyesi ve yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü ifade ederek, asgari ücretin en az 3 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.

300 doların altında

Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk-çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir. Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz milletimiz bu tabloyu hak etmiyor."

"En az yüzde 50 zam yapılmalı''  

Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az 2 katı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Erbakan, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Yani resmi ifadeye göre Türkiye’de ürün fiyatları bir senede yüzde 14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye’de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir.

Gerçek enflasyonun, ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3 bin 500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

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