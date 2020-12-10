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Jens Stoltenberg AB'ye Türkiye uyarısı! Batı'nın parçası olduğu gerçeğini fark etmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ile Türkiye arasında yaşanan Doğu Akdeniz anlaşmazlığı ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Stoltenberg, 'Türkiye'nin Batı'nın parçası olduğu gerçeğini fark etmeliyiz' şeklinde konuştu.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek zirvede Türkiye ile ilişkileri ele alacak.

Türkiye ile Yunanistan ve AB arasında gerginliğe yol açan Doğu Akdeniz'deki durum ve Ankara-Brüksel ilişkileri masada olacak.

NATO'dan olumlu yaklaşım tavsiyesi 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulundu.

"Türkiye Batı'nın parçası''

Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım." dedi.

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