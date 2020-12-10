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Hakkari'de iskele demirlerinin içinde ele geçirildi!

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasadaki iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları yürütmeye devam etti. Çalışmalar kapsamında 7 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde kontrol noktasında polis ekiplerince bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada inşaatta kullanılan iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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