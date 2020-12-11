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Günlük kazançları duyanları şaşkına çevirdi! Antalya'da yıllardır bu mesleği yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Akseki ilçesine orman kesim işi için Mersin’den gelen işçiler arazide zorlu kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor. İşçilerin günlük kazançları duyanları şok etti.

Aileler sürekli farklı alanlarda ağaç kestikleri için çadırlarını yanlarında taşımak zorundalar. Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak orman kesim alanlarında çalışan işçilerin mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. 

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Sık ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda seyreltme amacıyla ağaçları kesen işçiler ardından odun ve tomruk çıkartıyor.

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Orman kesim işçileri, tonlarca ağırlığındaki tomrukları traktörlere yüklüyor. Traktörlerin giremediği alanlardaki odun ve tomruklar ise katırlara yüklenip taşınıyor. 

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Ster yapılan daha sonra ölçümleri yapılarak kamyonlara yüklenen tomruklar ve odunlar zahmetli bir yolculuğun ardından orman işletme müdürlüğünün depolama alanına götürüyor.

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