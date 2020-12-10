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Balıkesir'de yeni koronavirüs tedbiri! Vaka görülen evlere ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılacak

BALIKESİR İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen ikametlere, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmasına karar verdi.

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler getirdi. Kurul, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanmasını kararlaştırıldı.

Alınan karar doğrultusunda ekipler, ilk izolasyon denetimine gittikleri ev ve binaların girişine, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ yazılı not asacak.

Alınan kararla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Mesafe ve maske ihlallerine neden olduğu tespit edilen, iş yerleri önünde oturarak ve ayakta topluluk oluşturmasının önüne geçmek üzere işyerlerinin önüne sandalye tabure konulmasının ve iş yerleri önünde mesafe ve maske ihlali yaparak toplanmak suretiyle çay ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Öte yandan da amatör balıkçılar arasında en az 3 metre mesafe olması bu nedenle yer işaretlemelerinin yapılması kararı da alındı. 

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