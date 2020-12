Atiye'nin eşi Erol Sebebci kimdir ne iş yapıyor?

Uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde olmayan başarılı şarkıcı Atiye paylaştığı göbek dansı videosu ile yeniden gündem oldu. Evlendiği ve bir kız çocuğu olduğu ortaya çıkan Atiye'nin hayatı merak edildi. Peki Atiye kaç yaşında, kiminle evli, eşi kim?

Uzun zamandır müzik sahnelerinde ve ekranlarında görünmeyen Atiye'nin nerede olduğu ve ne yaptığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kimselere haber vermeden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle evlendiği öğrenildi.

Asıl şok ise Atiye'nin bu evlilikten 1 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu ortaya çıkması oldu. Atiye'nin bir kız bebek dünyaya getirdiği ifade edilirken, adının ne olduğu ise öğrenilemedi.

Atiye ve Erol Sebebci, şimdi 1 yaşında olan kızlarıyla birlikte birkaç ay önce İstanbul’a döndü. Pandemiden dolayı düğün yapmayan çift, bu hayallerini salgın tehdidi geçtiğinde gerçekleştirecek.

Atiye kimdir?

Atiye, 22 Kasım 1988 tarihinde Almanya’nın Bremen şehrinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Deniz Atiye Yılmaz'dır. Baba tarafından Antakya’lı olan Atiye, Arap asıllıdır. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başlayan Atiye, 8 yıl Almanya'da yaşamanın ardından ailesi ile birlikte Amerika'ya taşınmıştır. Burada da 6 ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşmiştir. Almanya, ABD ve Türkiye'de İzmir'de ilkokul eğitimini tamamlamasının ardından 1 yıl Hollanda ve Fransa'da ortaokulu bitirmiştir.

Deniz Atiye Yılmaz

Daha sonra Almanya'ya geri dönerek Bremen'de lise eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında tekrar Türkiye'ye geri gelmiştir. Ses eğitimine ise İzmir Devlet Opera ve Belesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile devam etmiştir.

17 yaşındayken 2007 yılında “Gözyaşlarım” adlı ilk albümünü piyasaya süren Atiye, albümde yer alan “Don't Think” adlı parçası ile Türkiye'de önemli bir çıkış yakalamıştır. Gözyaşlarım” adlı albüm Atiye'ye Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazandırmıştır.

2009 yılında Atiye adını verdiği ikinci albümünü çıkarmıştır. Albümün “Muamma” adlı çıkış parçasına, Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekmiştir. Bu parça ile MTV Türkiye listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Atiye, 1 yıl süren stüdyo çalışmalarından sonra 2011 yılının Mart ayında, “Budur” adlı 3. stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albüm ile aynı adı taşıyan çıkış şarkısı “Budur” yayınından kısa bir süre sonra radyo ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir.

2011 yılınının Ekim ayında sonuçlanan 18.MTV Ema Müzik Ödülleri'nde “Best Turkish Act” ödülüne layık görülmüştür. 27 Temmuz 2012 tarihinde Almanya, Avusturya ve İsviçre'de “Bring Me Back” adlı single parçasını yayınlamıştır. “Budur” adlı albümünden 2 yıl sonra ise, “Soygun Var” adlı 4. albümünü yayımlamıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Handan Öztürk'ün yaptığı “Bana Git De” adlı sinema filminde “Leyal” karakteri ile başrol oynayan Atiye Akrep burcudur.

Albümleri:

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Single'ları:

“Yetmez” (2014)

“Sor” (2015)

“Come to Me” (2015)

“Abrakadabra” (2015)

“İnşallah Canım Ya” (2016)

“Zamansız Aşklar” (2017)

“Radiant Night” (2017)

“We Got That La” (2017)

“Hisset” (2018)

“Tom Tom” (2019)

Ödülleri:

2007 – Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Düeti (Kal)

2010 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Şarkı (Salla)

2010 – Aslan Max Ödülleri – Yılın Kadın Sanatçısı

2010 – Aslan Max Ödülleri – Yılın Şarkısı (Salla)

2010 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – MTV Avrupa Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanatçı

2014 – Elle Style Ödülleri – Kadın Müzik Starı

2015 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu

2016 – Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Single’ı (Abrakadabra)

Atiye'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – Bana Git De (Leyla) (Sinema Filmi)