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Bülent Arınç 'acilen' deyip paylaştı! Hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reform vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "İnanıyorum ki ülkemiz acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır." açıklaması yaptı.

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HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osan Kavala'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini açıklaması sonrası tartışma başlatan  Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bizi üzdü' sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti.

Sosyal medya hesabından "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72 .yılı kutlu olsun." mesajını paylaşan Bülent Arınç, şunları kaydetti:

'Acilen hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reform' vurgusu

2015 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Toplantısı’na (EPİM) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak katılmıştım. Gün boyu süren toplantıda 122 ülke temsilcisinin toplamda 278 soru, eleştiri ve tavsiyesini dinlemiş, hükümetimiz adına cevaplandırmıştım.

İnanıyorum ki ülkemiz... Acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır.

İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB’nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuna inanıyoruz. İnsanın yaşaması sadece bedenen varlık göstermesi değil inancı, düşüncesi ve fikri ile özgür olarak hayatını sürdürmesidir. İnsanın maddi ve manevi varlığı ile kamil bir insan olmasıdır.

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