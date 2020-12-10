Samsun'da 53. kez yakalandı yine serbest kaldı! Hakkında çok sayıda dava açıldı

SAMSUN'da başkasının yerine ehliyet sınavına giren bir kişi gözaltına alınırken, söz konusu gencin daha önce de 52 kez başkasının yerine sınava girerken yakalandığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki 19 Mayıs Lisesi'nde dün yapılan ehliyet için motorlu taşıt sınavına giren 19 yaşındaki M.Ö.'nün biyometrik yüz algılama ve tanıması yapıldığı sırada fotoğrafı ile yüzde 52 uyumlu çıkınca sınav görevlisi şüphelenerek durumu polise bildirdi.



Gözaltına alınan M.Ö.'nün başkasının yerine sınava girdiği ortaya çıktı. Diyarbakır'dan sınava girmek için uçakla Samsun'a geldiği ve akşam da yine uçakla geri dönmek için bilet aldığı tespit edilen M.Ö.'nün Türkiye'nin dört bir yanında başkaları için ehliyet sınavına girdiği ve daha önce de sınava girerken 52 defa yakalanarak gözaltına alındığı ileri sürüldü.



Hakkında çok sayıda dava açıldı

Para karşılığı sınava girdiğinde 53. kez yakalanan M.Ö., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö. 53. kez başkasının yerine sınava girerken yakalandığı itiraf ederek, Türkiye'nin dört bir yanında sınava girdiğini ve hakkında çok sayıda dava açıldığını söyledi.