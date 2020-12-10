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İzmir'de yangını unutup birbirlerine girdiler! Aile fertlerinin 'Sen yaktın' kavgası

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İçeride mahsur kalan köpek kurtarılırken aile fertleri arasında tartışma çıktı. Yangına yönelik birbirini suçlayan şahıslar arasındaki gerilim, polisin müdahalesiyle son buldu.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında, Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi, 1021/1 Sokak'taki tek katlı, müstakil evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Evde mahsur kaldığı belirlenen Golden Retriever cinsi 'Prenses' isimli köpek itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

9 kişilik ailenin yaşadığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince bitişikteki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Polis araya girdi

Yangını haber alarak olay yerine gelen aile fertlerinden C.G. ve K.Y., yangın nedeniyle birbirlerini suçlayarak, tartışmaya başladı. Yaşanan arbede araya giren polis ekiplerince büyümeden sonlandırıldı.

Ev kullanılmaz hale gelirken, polis yangının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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