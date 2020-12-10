Sakarya'da aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden döndü anlattıkları inanılır gibi değil

"Çok büyük kan kaybına maruz kaldım, elimde 30 dikiş var"

Aynı noktada 5 kez düşmekten son anda kurtulduğunu ancak son seferde kurtulamadığını belirten Dimaoğlu, sorduğu herkesin aynı sorun ile karşı karşıya geldiğini iddia ederek, “Cuma günü bir arkadaşıma ziyarete gidiyordum, bu taşlar yüzünden 5 kez düşme tehlikesi geldi başıma. Allah korusun bu çocukta olur, yaşlı da olur, hayvan da olur. 6’ncı kez düştüğümde elimdeki cam kavanoz kırıldı. Kavanozun kırılması sonucu 4 parmağım ve damarlarım kesildi. Çok büyük kan kaybına maruz kaldım, 30 dikiş var elimde. Doktora gittim, aynısı benim başıma geldi dedi. Arkadaşımı aradım, aynısı benim başıma geldi dedi. Bu toplumda çok yaygın olan bir tehlike bu bir hatadır, vicdan azabı çekiyorum. İnsanlara bir faydam olsun istiyorum. Bu taşların buradan kaldırılmasını istiyorum. Bu nedir arkamda, 6 tane peş peşe, sağlı sollu” dedi.