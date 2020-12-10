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Merkel'e kriz çıkaracak çağrı: Türkiye çatışmada kullanabilir, satışını derhal durdurun

Avrupa Parlamentosu (AP), üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili, Almanya Başbakanı Merkel'e mektup yazdı. Türkiye'ye denizaltı satışının durdurulması çağrısı yapılan mektupta, olası bir çatışma durumunda Türkiye'nin Alman denizaltılarını kullanabileceğinden endişe duyulduğuna yer verildi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Alman ve Yunan milletvekilleri, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Türkiye'ye Alman denizaltı satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben 53 milletvekilinin imzasıyla Twitter'da yayınlanan mektuptaTürkiye'nin tehditlerinin endişe verici boyuta geldiği belirtilerek, "Avrupa Parlamentosu'nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz" denildi.

"Askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz"

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğnediği, bu bağlamda uluslararası hukuka da aykırı hareket ettiği belirtilen mektupta, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye'nin olası bir çatışmada Almanya'da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz" ifadesine yer verildi.

'Askıya alın' çağrısı

Mektupta, Alman hükümetinin, ağırlıklı olarak Alman Thyssen Krupp şirketi tarafından üretilen ve Türkiye'de montajı yapılan denizaltıların, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra bakım servislerinin askıya alınması için acil önlemlere başvurması istendi.

AB Zirvesi'nde yaptırımlar ele alınacak

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak tanımlıyor. Türk hükümeti ise bu iddiaları reddederek, arama faaliyetlerinin yasal olduğunu savunuyor. Bugün başlayan ve yarına kadar devam edecek AB zirvesinde, Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanacak olası yaptırımlar da ele alınacak.

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