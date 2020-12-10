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Bodrum'da eşini çocuklarının yanında öldürdü! Tartışma bu nedenden çıkmış!

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA Bodrum'da eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren kadının tutuklandığı haberi geldi. Şerife Demir'in ifadesinde, eşiyle neden tartışma yaşadıklarını ve cinayeti nasıl işlediğini anlatan sözler yer aldı.

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Tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde öldüren Şerife Demir (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şerife Demir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Rahim kanseri olduğum için çalışmak istemediğimi eşime söyledim. Bana, 'Çalışacaksın' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Çocuğumu dövmeye başladı. Araya girince bana da şiddet uyguladı. Bunun üzerine başına vazo ile vurdum. Ardından da kontrolümü iyice kaybedip, meyve bıçağı ile saldırdım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Ne olmuştu?

Bodrum'da yaşlı bir çifte bakıcılık yapan 3 çocuk annesi Şerife D ile aşçı olan eşi Vedat D. arasında, iddiaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi, Defne Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife D., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vedat D., vücudunun 22 yerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültüleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kanında uyuşturucu tespiti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Şerife D.'yi gözaltına aldı. Vedat D.'nin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Vedat D.'nin kanında alkol ve uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.

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