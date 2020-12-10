Türkiye Bankalar Birliği verileri açıkladı! 277 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı

TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre milyonlarca vatandaş bankaların verdiği kredileri kullanmak zorunda kaldı.

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte ekonomik krizin derinlemesini hissedildiği Türkiye'de hükümet yeterli desteği sağlamayınca vatandaş soluğu bankalarda aldı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre nakdi krediler ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar liraya çıktı. TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar lira ulaştı.

Kredi kullananların sayısı 2.4 milyon arttı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel krediler yüzde 45 artarak 849 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2,4 milyon kişi artarak 33,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

277 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı

Rapora göre, Ekim ayında 82 bin kişi ihtiyaç kredisini, 19 bin kişi de konut kredisini ilk kez kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 277 bin oldu. Bu dönemde 84 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Aynı dönemde İstanbul'da 256 milyar liralık, Ankara'da 83 milyar liralık ve İzmir'de 58 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.