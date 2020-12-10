Aydın'dan acı haber: Baba ve oğlu 15 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

AYDIN'da Covid-19 nedeniyle vefat eden Mustafa Tatlıbaş'ın ardından babası Özcan Tatlıbaş da 15 gün sonra virüse yenik düştü.

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Koronavirüs vatandaşları hayattan koparmaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu güne kadar 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs baba ve oğlunun da ölümüne neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş'ın (50) ardından, aynı hastalığa yakalanan babası Özcan Tatlıbaş da (85) oğlunun ölümünden 15 sün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun ölümleri aileyi ve tüm yakınlarını yasa boğdu.