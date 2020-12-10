Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı

MALTEPE ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin zehirlenmesine neden olduğu öne sürülen yemek firmasının yetkilisi E.A. ve Gıda Mühendisi S.P., ev hapsine alınarak serbest bırakıldı. İki şüphelinin yurt dışına çıkışları da yasaklandı.

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Maltepe ve Beykoz'da dün birden fazla inşaat şantiyesinde 190 kişinin zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcı tutuklama istedi

Şüpheliler E.A. ve S.P., savcılık sorgularının ardından, "Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Ev hapsi kararı verildi

Savcılığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, suç vasfının ve delil durumunun şüpheliler lehine değişebileceğini gerekçe göstererek, şüpheliler hakkında, "Konutu terk etmeme" kararı verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları da yasaklandı.