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Falçatayla kesti, tecavüz etti sonra da araçla ezdi! Sanık Emre Çiçek'in cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla kestikten sonra tecavüz eden ardından da genç kızı çuval içine koyup otomobille üzerinden geçen cani 53 yıl hapis cezası aldı.

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İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.

İddianame hakkında:

İddianamede olayın Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtilmiş Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığı, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğu ifade edilmişti.

İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenmişti. 

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