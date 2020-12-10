Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ın 28 yıl sonra kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte şükür namazını eda etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ın tekrar Azerbaycan topraklarına katılmasını kutlamak için Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev, ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.