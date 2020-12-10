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İtalya'da 887 kişi daha koronaya yenik düştü

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya yükseldi.

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Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilelen ülkelerin başında gelen İtalya'da can kayıplarındaki artış sürüyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 999 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 147'ye ulaştı.

Aktif hasta sayısı 696 bin 527'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 291'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı ise bugün 1 milyon eşiğini aştı. Son 24 saatte 30 bin 99 kişi daha iyileşenlere eklendi ve iyileşenlerin toplamı 1 milyon 27 bin 994 oldu.

BİR GÜNDE 887 CAN KAYBI
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya çıktı. Bugünkü ölü sayısı, salgın başından bu yana ülkede en yüksek ölümün kaydedildiği dördüncü gün oldu.

Ülkede 3 Aralık'ta açıklanan 993 ölüm bir günde en fazla can kaybı kaydedilen gün olurken, 27 Mart'ta 969, 28 Mart'ta 889 ölüm, en yüksek can kaybı yaşanan diğer günler olmuştu.

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