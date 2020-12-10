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Pierre Webo: Hakemin limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm

Anadolu Ajansı

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo, "UEFA lisansı sahibi olan bir hakemin bu sözleri sarf etmesi benim çok garibime gitti ve limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm" dedi.

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Paris Saint Germain'e (PSG) karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, Fransa'dan dönüşte İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Webo, kendisine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulüp olarak birlik olduklarını aktaran Webo, "Zaten hakem herkesin duyduğu şeyleri söyledi. UEFA lisansı sahibi olan bir hakemin bu sözleri sarf etmesi benim çok garibime gitti ve limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Burada verilen destek gerçekten çok önemliydi. 8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı farklı bir boyut oldu. Bir duruş sergilendi" ifadelerini kullandı.

Hakem ekibinin maçın başından beri agresif olduğunu vurgulayan Webo, "İki takım hakkında adil kararlar da verilmiyordu. Bizim de tabii ki buna karşı tepki vermemiz gerekiyordu ama olanlardan sonra da gereksiz bir durum ortaya çıktı. Ondan sonra söylenmemesi gereken sözü sarf etti. Gerçekten söylenmemesi, ağza alınmaması gereken bir kelimeydi. O kelimeden sonra zaten her şey kötü bir şekilde ilerledi. Kötü görüntüler çıktı ortaya" şeklinde konuştu.

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