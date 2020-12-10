Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına 'yetişkin hasta bezi' tavsiye edildi

Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) yayımladığı 'Yeni Tip Koronavirüsün (Kovid-19) Yayılmasını Önleme Yönetmeliği' ile salgına karşı havacılık sektöründeki yeni önlemleri açıkladı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının sıralandığı yönetmelikte; uçaktaki hava yolu personeline kişisel koruma ekipmanları kapsamında tıbbi maske, çift katlı tıbbi eldiven, gözlük, başlık, galoş ve elbise kullanmaları tavsiye edildi.

Yönetmelikte en fazla dikkati çeken madde ise tek kullanımlık yetişkin hasta bezleri oldu. İlgili maddede, "Kabin ekibine tek kullanımlık (yetişkin) bez kullanmaları ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla istisnai durumlar dışında tuvaleti kullanmamaları tavsiye edilir" ifadesi kullanıldı.

Salgına karşı havacılık sektöründe yeni önlem olarak öne çıkan tek kullanımlık bez tavsiyesi, Kovid-19'un tuvaletlerden bile bulaşabileceği yönündeki araştırmaları hatırlattı.

Ağustosta İtalya'dan Güney Kore'ye uçakla seyahat eden bir kadın yolcuya Kovid-19 bulaşmıştı. Daha sonra virüsün kaynağının kadının maskesini tek çıkardığı yer olan kabin tuvaleti olduğu ortaya çıkmıştı.