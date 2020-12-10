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İstanbul Taksim'de cami duvarına çıkan kişi jiletle kendisine zarar verdi

Demirören Haber Ajansı
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İSTANBUL Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar vermeye başlayan kişi, ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.

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İSTANBUL Taksim Meydanı’ndaki yapımı devam eden Taksim Cami’nin bahçe duvarı üzerine çıkan bir kişi, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler, bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti. Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen kişi, indirilerek Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

Bu arada; olayı görüntülemek ve ne olup bittiğini izlemek isteyenler, kalabalık oluştururken; polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu ve olay yerinde beklememelerini istedi.

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