Yazar İbrahim Çolak taciz iddialarının ardından intihar etti

Adı bir süredir sosyal medyada taciz ifşa ve iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajını verdi.

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Çolak akşam saatlerinde paylaştığı iletide, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Yazar Çolak'ın intihar edip etmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken iletinin ardından gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini doğruladı.

Kılıçarslan iletisinde, "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm. — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) December 10, 2020

Çolak'ın notuna bir yorum da Aydın Ünal'dan geldi.

Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun." mesajı ile, yazarın hayatına kastettiğini öne sürdü.

Gün içerisinde sosyal medyada, farklı kişi ve grupları hedef alan #uykularınızkaçsın, #metoo ve #ProtokollüTaciz gibi çeşitli etiketler açılmıştı.