Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, kılınacak cuma namazının hutbesinde yurt genelinde yaşanan su kıtlığına dikkat çekecek. Hutbenin sonunda ise cami cemaati, cuma namazının farzından sonra yapılacak yağmur duasına katılmaya davet edilecek.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığınca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.
Edinilen bilgiye göre; 'Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.
Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.