BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,58
ALTIN 464,84
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı, kılınacak cuma namazının hutbesinde yurt genelinde yaşanan su kıtlığına dikkat çekecek. Hutbenin sonunda ise cami cemaati, cuma namazının farzından sonra yapılacak yağmur duasına katılmaya davet edilecek.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığınca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. 

Edinilen bilgiye göre; 'Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kalkıyor
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (10 Aralık 2020)
İstanbul Taksim'de cami duvarına çıkan kişi jiletle kendisine zarar verdi
Türkiye'de kuraklık tehlikesi için yetkili isimden ürküten açıklama
Koronavirüsün 6 metreden de bulaştığı ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Kadınları taciz ettiğini kabul etti! Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'a 3 kötü haber
Emine Erdoğan'dan 'İnsan Hakları Günü' paylaşımı
Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı
İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile AB arasında yapıcı diyalogdan yanayız
 Dünya genelinde durum fena! Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 69 milyon 240 bini geçti
Yorumlar