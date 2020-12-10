Barış Pınarı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit oldu, 6 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan kontrol noktasına, PKK/YPG'li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

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Güney sınırlarımızda terör örgütü YPG/ PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada, 2 jandarma personeli şehit oldu, 6 jandarma personeli yaralandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.12.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Rasulayn'daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG'li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır.

Yaralı askerlerimizin sağlık durumları iyi

Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."