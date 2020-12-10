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Avrupa İlaç Ajansı: Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı adayının verisi çok sağlam

Anadolu Ajansı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke; Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının ajansa sunulan verilerinin 'çok sağlam' olduğunu belirterek, ancak şu aşamada inceleme sonucunun 'pozitif' olacağını garanti edemediklerini bildirdi.

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Avrupa Parlamentosunun bir komite toplantısında konuşan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşı adayına yönelik 'çok sağlam' veriler sağladıklarını söyledi.

Avrupa Birliğinde (AB) ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu EMA'nın Başkanı Cooke, "Klinik deneylere katılan 30 binden fazla deneğin bir veri setine sahibiz. Bu bize hem güvenlik hem de etkililik konusunda karar verebilmek için çok sağlam bir veri seti sağlıyor" ifadesini kullandı.  

Cooke, söz konusu aşının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmasının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin ise "Şu aşamada olumlu bir değerlendirme yapılacağını garanti edemeyiz" diye konuştu.

BioNTech ve Pfizer’in Kovid-19 aşısı onay sunum belgelerine siber saldırı düzenlenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cooke, son birkaç haftadır siber saldırıya maruz kaldıklarını anlatarak söz konusu saldırının aşıların onay sürecini etkilemeyeceğini vurguladı.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in 'BNT162b2' adlı aşısının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech, yaptıkları ortak açıklamada EMA’ya siber saldırı düzenleyen hackerlerin şirketlerin Kovid-19 aşısı sunum verilerine yasa dışı olarak erişim sağladığını bildirmişti.

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