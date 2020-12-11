Olayın adresi Samsun! Eline 'iş, aş' yazıp intihar etti

SAMSUN'da, eline iş-aş yazan 45 yaşındaki M.I adlı vatandaş, kendini boynundan asarak intihar etti.

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Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde işsizlik nedeniyle intihar olayı meydana geldi. İMKB lisesi önünde bir vatandaş eline iş-aş yazarak kendini asarak intihar etti.

Eline iş-aş yazdı

Samsunhaber’den Tahir Ömer Çokluk’un haberine göre intihar eden şahsın 45 yaşındaki M.I olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın intihar etmeden önce bir eline "İŞ-AŞ" diğer eline ise 14 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın ismini yazdığı öğrenildi.

İntihar notu

Şahsın üzerinden ayrıca intihar notu çıkarken olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.